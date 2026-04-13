Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3176607
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 16-17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣਗੀ ਟੈਂਸ਼ਨ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਫਿਰ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। 16-17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਤਾਪਮਾਨ, ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Written By  Raj Rani|Last Updated: Apr 13, 2026, 08:43 AM IST

Trending Photos

Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੀ ਧੁੱਪ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ 30 ਤੋਂ 40 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਧਿਆ, ਪਰ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 2.8 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਘੱਟ ਰਿਹਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35.4 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

16-17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਈ ਮੀਂਹ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ 16 ਅਤੇ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਅਤੇ ਬੱਦਲਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਕਿਉਂ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਉੱਤਰ-ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 12.6 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਉਪ-ਉਪਖੰਡੀ ਜੈੱਟ ਸਟ੍ਰੀਮ ਮੌਸਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪੱਛਮੀ ਹਿਮਾਲੀਅਨ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਪੱਛਮੀ ਗੜਬੜ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵੇਗਾ।

ਮੀਂਹ ਆਮ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ
1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਔਸਤਨ 26.2 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਮੀਂਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ 4.9 ਮਿਲੀਮੀਟਰ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ 435% ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੀਂਹ: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (56.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ), ਰੂਪਨਗਰ (53.8 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)
ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ: ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ (4.5 ਮਿਲੀਮੀਟਰ)

ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਹੇਗਾ?
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ 4 ਤੋਂ 6 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਗਰਮੀ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।

TAGS

punjab weatherweather updatePunjab news

Trending news

Kultar Singh Sandhwan
ਸਪੀਕਰ ਸੰਧਵਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026
Cabinet Minister Sanjeev Arora
ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਵੱਲੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
CM Bhagwant Mann
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ 8ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਆਏ 20 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
Sri Anandpur Sahib news
ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਹੋਈ ਪੂਰੀ; ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਵੱਡੇ ਐਲਾਨ
Khushbaz Jatana News
ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਖੁਸ਼ਬਾਜ ਜਟਾਣਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Shiromani Akali Dal
ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕਿਆ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ
Asha Bhosle Biography
ਸੰਘਰਸ਼, ਦਰਦ ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ; ਆਸ਼ਾ ਭੋਸਲੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਅਣਜਾਣੇ ਪਹਿਲੂ
Punjab Transfers News
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਤਬਾਦਲੇ; ਦੇਖੋ ਸੂਚੀ
Nitish Kumar Resignation
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਦੇਣਗੇ ਅਸਤੀਫਾ