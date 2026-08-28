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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ! 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ

Punjab Weather Update News:ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਾਣੋ 29 ਤੋਂ 31 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੌਸਮ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਹਾਲ।

Written ByManpreet Singh
Published: Aug 28, 2026, 08:00 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 08:00 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਦਾ ਅਲਰਟ! 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਜਾਣੋ ਅਗਲੇ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ

About the Author

Manpreet Singh

Manpreet Singh

Manpreet Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 9 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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