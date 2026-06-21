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Punjab Weather: 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ! 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ, ਗਰਜ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੂੰਦਾਬਾਂਦੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਤਾਜ਼ਾ ਮੌਸਮ ਅਪਡੇਟਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 21, 2026, 07:19 AM IST|Updated: Jun 21, 2026, 07:19 AM IST
Punjab Weather: 23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ! 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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23 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੂਫ਼ਾਨ ਦਾ ਕਹਿਰ! 5 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਲਰਟ, ਜਾਣੋ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ
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