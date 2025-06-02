Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੀਂਹ ਤੇ ਤੂਫਾਨ ਲਈ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ, ਨੌਤਪਾ ਦੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੀਟ ਵੇਵ ਦਾ ਅਸਰ

Punjab Weather Update: ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ), ਗਰਜ਼-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
Punjab Weather: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਾਲ ਨੌਤਪਾ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ (25 ਮਈ ਤੋਂ 2 ਜੂਨ) ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਆਮ ਰਿਹਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਈ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਰਾਜ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ, ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਗਰਜ-ਤੂਫ਼ਾਨ ਲਈ ਪੀਲਾ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
ਰਾਜ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 38°C ਤੋਂ 41°C ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਰਮੀ ਬਣੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਗਰਮੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰਮ ਸ਼ਹਿਰ ਰਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਪਮਾਨ 42.3°C ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ:
ਲੁਧਿਆਣਾ: 39.6°C
ਪਟਿਆਲਾ: 38.6°C
ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ: 38.4°C
ਬਠਿੰਡਾ: 42.3°C
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: 38.6°C
ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ: 37.4°C
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ:
2 ਜੂਨ (ਸੋਮਵਾਰ):
ਆਈਐਮਡੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ (40-50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ), ਗਰਜ਼-ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਅਲਰਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਰੋਪੜ, ਮੋਹਾਲੀ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ।
3 ਜੂਨ (ਮੰਗਲਵਾਰ):
ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਗਰਜ਼-ਤੂਫ਼ਾਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ: ਲੁਧਿਆਣਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਪਟਿਆਲਾ, ਬਠਿੰਡਾ, ਸੰਗਰੂਰ, ਮਾਨਸਾ, ਮੋਹਾਲੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ।
4 ਅਤੇ 5 ਜੂਨ:
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮੌਸਮ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਆਮ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਮੌਸਮ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਪਮਾਨ 28–38°C
ਜਲੰਧਰ: ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਪਮਾਨ 24–39°C
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਤਾਪਮਾਨ 29–39°C
ਪਟਿਆਲਾ: ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਪਮਾਨ 24–39°C
ਮੁਹਾਲੀ: ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ, ਮੀਂਹ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਤਾਪਮਾਨ 23–38°C