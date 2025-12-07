ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ; ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ

IndiGo Mass Cancellations: ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
IndiGo Mass Cancellations: ਹਵਾਈ ਸਫ਼ਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਗੋ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਜਾਣ। ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਉਡਾਣਾਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਵਿਚਾਲੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ 100 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਛੇਵੇਂ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ 115, ਚੇਨਈ ਵਿੱਚ 38 ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 11 ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ 2,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਯਾਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਆਪਣੇ 95 ਫੀਸਦੀ ਰੂਟਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣ ਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਆਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 138 ਵਿੱਚੋਂ 135 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਡਾਣਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। "ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮੁੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ।" ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੀਈਓ ਅਜੇ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਕਾਬੂ ਹੇਠ ਹੈ।
ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇਖਭਾਲ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੰਡੀਗੋ ਨੇ ਅੱਜ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਉਤੇ ਤਿੰਨ ਉਡਾਣਾਂ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਡਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੰਬਈ (BOM) ਲਈ 6E5261, ਲਖਨਊ (LKO) ਲਈ 6E146, ਅਤੇ ਕੋਲਕਾਤਾ (CCU) ਲਈ 6E627 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੰਡੀਗੋ ਦੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਨੇਪਾਲੀ ਸੈਲਾਨੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਰਾਮਚੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਇੰਡੀਗੋ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਭੋਪਾਲ, ਮੁੰਬਈ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਚੀ ਤੋਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ’ਤੇ ਇੰਡੀਗੋ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣ ’ਤੇ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜ ਦਿੱਤਾ।