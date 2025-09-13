ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2920111
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼

Punjab Weather Update News: ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਐਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Sep 13, 2025, 08:53 AM IST

Trending Photos

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼

Punjab Weather Update News: ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਹਾਲਾਤ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਧਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੇ ਬੱਦਲ ਛਾਏ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਹਲਕਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟੁੱਟੇ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦਾ ਕੰਮ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਹੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰ ਵੱਲ

ਪਹਾੜਾਂ ‘ਚ ਮੀਂਹ ਘੱਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜਨਜੀਵਨ ਆਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰੀ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਘੱਟਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਤੋਂ 4 ਫੁੱਟ ਤੱਕ ਰੇਤ ਜਮ ਗਈ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ‘ਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ

ਹਿਮਾਚਲ ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੱਧ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਹਤ ਟੀਮਾਂ ਐਲਰਟ ‘ਤੇ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਫਿਲਹਾਲ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਹੜ੍ਹ-ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 33.7 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ 23.5 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 25.2 ਡਿਗਰੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ 651.9 MM।

ਜਲੰਧਰ : ਅੱਜ ਕੋਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤਾਪਮਾਨ ਲਗਭਗ 32 ਡਿਗਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ 902.7 MM।

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਤਾਪਮਾਨ 25.5 ਡਿਗਰੀ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਅਲਰਟ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ ਬਾਰਿਸ਼ 798.2 MM।

TAGS

Punjab Weather Updatelight rain alertTemperature drop

Trending news

Punjab Weather Update
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼
Sushila Karki
ਨੇਪਾਲ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖਤਮ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਕਾਰਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ
Himachal Monsoon
हिमाचल प्रदेश में मानसून कहर से अब तक 386 मौतें, 4,465 करोड़ का नुकसान – SDMA
ENG vs SA
ਇੰਗਲੈਂਡ ਨੇ T2O ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ, ਬਟਲਰ ਤੇ ਸਾਲਟ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਅੰਦਾਜ਼ ਚ ਬਣਾਏ ਇਹ ਵੱਡੇ ਰਿਕਾਰਡ
ajj da hukamnama
Ajj da Hukamnama Sri Darbar Sahib: ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 13 ਸਤੰਬਰ 2025
Haryana news
CM ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੌਗਾਤ, ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਜੈਪੁਰ ਲਈ ਨਵੀਂ ਹਵਾਈ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ
kunwar vijay pratap singh
ਵਿਧਾਇਕ ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੈ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਬ-ਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ
hamirpur news
शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी, परिवार ने पुलिस से न्याय की मांग की
hamirpur news
शादी का झांसा देकर लाखों की ठगी, परिवार ने पुलिस से न्याय की मांग की
amritsar news
ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 6 ਪਿਸਤੌਲਾਂ, 1 ਕਿਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
;