Add Zee Business As A Preferred Source
App

ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਕੋਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

Jaspal Rana Death News: ਮਸ਼ਹੂਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕੋਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਣਾ ਏਸ਼ੀਅਨ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੋਨ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਦੇ ਓਲੰਪਿਕ ਤਗਮਾ ਜੇਤੂ ਸਟਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਕੋਚ ਹਨ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jun 12, 2026, 10:33 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 10:33 AM IST
ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਕੋਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
ਮਨੂ ਭਾਕਰ ਦੇ ਕੋਚ ਜਸਪਾਲ ਰਾਣਾ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ; 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਏ ਆਖਰੀ ਸਾਹ
jaspal rana death8 min ago
2
Diesel Purchase Limit33 min ago
3
2027 World Cup schedule52 min ago
4
Jathedar Kuldeep Singh Gargajj1 hr ago
5
FIFA World Cup 20261 hr ago