MiG-21 Rehearsal: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਹਰਸਲ; 6 ਦਹਾਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ 'ਯੋਧਾ'
Zee Punjab Haryana Himachal Pradesh
Chandigarh

MiG-21 Rehearsal: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਹਰਸਲ; 6 ਦਹਾਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ 'ਯੋਧਾ'

MiG-21 Rehearsal: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਗ-21 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh
Last Updated: Sep 24, 2025, 11:20 AM IST

MiG-21 Rehearsal: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਰਿਹਰਸਲ; 6 ਦਹਾਕੇ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ 'ਯੋਧਾ'

MiG-21 Rehearsal: ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਮਿਗ-21 ਨੂੰ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਵਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਿਗ-21 ਭਾਰਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਪਰਸੋਨਿਕ ਜੈੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੇਵਾ ਲਈ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੇਜਸ ਐਮਕੇ1ਏ ਹੁਣ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਮਿਗ-21 ਦੀ ਥਾਂ ਲਵੇਗਾ। ਮਿਗ-21 ਨੂੰ 1963 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਗਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਤੇਜ਼ ਉੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਨੇ ਮਿਗ-21 ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਮਿਗ-21 ਨੂੰ 1963 ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਕੁਐਡਰਨ (28 ਸਕੁਐਡਰਨ) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਮਿਗ-21 ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਪੈਂਥਰਸ ਅਤੇ ਕੋਬਰਾਸ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੋਵੇਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹਨ। 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ, ਮਿਗ-21 ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਲੜਾਕੂ ਬੇੜੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਕੁਐਡਰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਂਥਰਸ ਸਕੁਐਡਰਨ ਨੂੰ ਨੰਬਰ-ਪਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਇਸਨੂੰ ਅਯੋਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਨੰਬਰ-ਪਲੇਟਿੰਗ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਗਜ਼ 'ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਨਿਟ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੂਨਿਟ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਕੁਐਡਰਨ ਦੀ ਨੰਬਰ-ਪਲੇਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿੱਗ-21 ਦੀ ਰਿਹਰਸਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਮਿਗ-21 ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਯੁੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜੰਗ: ਮਿਗ-21 ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਵਾਈ ਸੈਨਾ ਦੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦਿੱਤੀ।

1971 ਦੀ ਜੰਗ: ਮਿਗ-21 ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ (ਹੁਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼) ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ 'ਤੇ ਸਟੀਕ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

1999 ਦੀ ਕਾਰਗਿਲ ਜੰਗ: ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਭਰਦੇ ਹੋਏ, ਇਸਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੇ ਸਧਾਰਨ GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ।

2019 ਦੀ ਬਾਲਾਕੋਟ ਸਟ੍ਰਾਈਕ: ਇੱਕ ਮਿਗ-21 ਬਾਈਸਨ ਨੇ ਇੱਕ F-16 ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਗ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੁੱਪ ਕੈਪਟਨ ਅਭਿਨੰਦਨ ਵਰਤਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕੀਤਾ।

2025 ਵਿੱਚ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ: ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਦੂਰ, ਮਿਗ-21 ਦਾ ਆਖਰੀ ਵੱਡਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ।

ਮਿਗ-21 ਬਾਈਸਨ ਨੂੰ 2000 ਵਿੱਚ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਮਿਗ-21 ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੰਸਕਰਣ, ਮਿਗ-21 ਬਾਈਸਨ, ਉੱਨਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਾਡਾਰ, ਮਿਜ਼ਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੈਲਮੇਟ-ਮਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਸਥਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

