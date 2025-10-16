Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2963952
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ASI Sandeep Lather Suicide: ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

ASI Sandeep Lather Suicide: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Oct 16, 2025, 12:22 PM IST

Trending Photos

ASI Sandeep Lather Suicide: ਆਈਪੀਐਸ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵੱਡਾ ਮੋੜ

ASI Sandeep Lather Suicide: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਸੀ ਵਾਈ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਮੋੜ ਆਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਲਟਾ ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਾਈ. ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ 'ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਐਸਆਈ ਸੰਦੀਪ ਲਾਠਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪੂਰਨ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਆਈਏਐਸ ਅਮਨੀਤ ਕੁਮਾਰ, ਉਸਦੇ ਭਰਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਮਿਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਆਈਪੀਐਸ ਦੇ ਗੰਨਮੈਨ ਸੁਸ਼ੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਏਐਸਪੀ ਸ਼ਸ਼ੀ ਸ਼ੇਖਰ, ਐਸਡੀਐਮ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਓਐਸਡੀ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਆਏ ਸਨ। ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਚੱਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਰੋਹਤਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਫਆਈਆਰ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਆਈਪੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Stubble Burning Case: ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵੇਰੇ, ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨੌਵੇਂ ਦਿਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿਖੇ ਉਸਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ। ਦੁਪਹਿਰ 2.20 ਵਜੇ, ਪੂਰਨ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਸੈਕਟਰ-24 ਦੇ ਬੰਗਲੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈਪੀਐਸ ਨੇ 7 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਈ ਸੀ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : Ludhiana Fire News: ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਤੇ 29 ਐਲਸੀਡੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ

TAGS

Sandeep Lather Suicide CaseIPS Y. Puran Kumarpunjabi news

Trending news

dharamshala news
हिमाचल में पहली से छठी तक के छात्र अब पढ़ेंगे सीबीएसई स्तर की किताबें
Dhanteras 2025
जानिए धनतेरस की तिथि, शुभ मुहूर्त और इस का महत्व
ropar news
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਨਾਲ ਬੂਸਟਰ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਐਮਪੀ ਕੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ
Ludhiana News
ਘੋੜੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਛੋਂ ਰੱਖੀ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ; ਮਾਲਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਫਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ
Patarn News
ਬਿਜਲਈ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਚਮਕ ਨੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ 'ਰੋਸ਼ਨੀ' ਫਿੱਕੀ ਪਾਈ
diwali news
ਜਾਣੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਦੀਵਾਲੀ; 20 ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
haryana
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਸੰਬੰਧੀ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
Ludhiana fire news
ਸ਼ਿਮਲਾਪੁਰੀ 'ਚ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਤਿੰਨ ਵਾਹਨ ਤੇ 29 ਐਲਸੀਡੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ
Stubble Burning Case Punjab Stubble Burning
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਿੱਚ 77 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ
Punjab Weather Update
ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਹਲਕੀ ਠੰਢ ਤੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਗਰਮੀ; ਮੀਂਹ ਦੇ ਅਜੇ ਕੋਈ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ