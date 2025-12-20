Advertisement
PGI Scam: ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ; ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫਰਜ਼ੀ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ) ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.14 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.14 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੀਜੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 20, 2025, 12:39 PM IST

PGI Scam: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੀਜੀਆਈ (ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ) ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ₹1.14 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.14 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਅੱਠ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਪੀਜੀਆਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਘੁਟਾਲਾ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗੋਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਗ੍ਰਾਂਟ ਫੰਡ ਜਾਅਲੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਅਰੁਣ ਅਗਰਵਾਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਇੱਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ।

ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਈ ਸਾਹਮਣੇ; ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਕੀਤਾ ਨਾਮਜ਼ਦ

ਇਸ ਘਪਲੇ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨ ਮਾਲਕ ਅਤੇ ਪੀਜੀਆਈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਫੋਟੋਕਾਪੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੁਰਲਭ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਸਾਹਿਲ ਸੂਦ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੂਨੀਅਰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਅਸਿਸਟੈਂਟ (ਸੇਵਾਮੁਕਤ) ਧਰਮਚੰਦ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਲਰਕ ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਲੋਅਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਕਲਰਕ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ, ਹਸਪਤਾਲ ਅਟੈਂਡੈਂਟ ਨੇਹਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈੱਲ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈ, ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਰਿਕਾਰਡ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈੱਲ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੈੱਲ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰੋਗਿਆ ਨਿਧੀ, ਹੰਸ ਕਲਚਰ ਸੋਸਾਇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੈੱਲ ਰਾਹੀਂ ਗਰੀਬ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਮਰੀਜ਼ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੇਵੀ (ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 18796) ਦਾ ਪਤੀ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਤੋਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸੈੱਲ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਫਾਈਲ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਰਿਕਾਰਡ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ₹22,01,839 RTGS ਰਾਹੀਂ ਨਿਵਾਸ ਯਾਦਵ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀਜੀਆਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਰੀਜ਼ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ (ਫਾਈਲ ਨੰਬਰ 20404) ਨੂੰ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ₹90,000 ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇਹਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੈਸੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ: ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ 11 ਆਦੇਸ਼ ਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀਬੱਧ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਜੋਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ₹19,759 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਰੋਗਿਆ ਨਿਧੀ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ₹61.75 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ₹38,946 ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦਵਾਈ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।

70 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ, ਫਾਈਲਾਂ ਗੁੰਮ
2017 ਤੋਂ ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਤੱਕ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ 'ਤੇ 70 ਹੋਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਸਪਲਾਇਰਾਂ ਤੋਂ ਅਸਲ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਦੋ ਵਾਰ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। 37 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਫਾਈਲਾਂ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗਾਇਬ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।

ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਚਐਲਐਲ ਲਾਈਫ ਕੇਅਰ, ਆਰ. ਕੁਮਾਰ ਮੈਡੀਕੋਜ਼, ਕੁਮਾਰ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ, ਅਤੇ ਮਾਰੂਤੀ ਮੈਡੀਕੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਘੁਟਾਲਾ
ਸੀਬੀਆਈ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਸ਼ੀ ਚੇਤਨ ਗੁਪਤਾ, ਸੁਨੀਲ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਗਗਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਧਰਮਚੰਦ ਅਤੇ ਨੇਹਾ ਨੇ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਦਾਅਵੇ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀਤੀ। ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੁਰਲਭ ਕੁਮਾਰ, ਸਾਹਿਲ ਸੂਦ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ।

