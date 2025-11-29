15 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਿਆ ਨਿਆਂ… MBI ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2010 ਵਿੱਚ ਐਮਬੀਏ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨਾਲ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੀੜਤਾ ਦੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ 12 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਣਸੁਲਝਿਆ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਕਾਤਲ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਮਲੋਇਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੁੱਥੀ ਖੁਲ੍ਹਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਐਮਬੀਏ ਛਾਤਰਾ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੋਨੂ ਨੂੰ ਗਿਰਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।
ਗਿਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਨੂ ਦਾ ਡੀਐਨਏ ਫਰਵਰੀ 2024 ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਬੁਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਤਿੰਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਐਨਏ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਨੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਸੀਰੀਅਲ ਕਿਲਰ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਸਜ਼ਾ ਨਾਲ 14 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜਤਾਈ ਹੈ।