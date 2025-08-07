Chandigarh News: पीजीआई और मनसा देवी में जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनी यह संस्था
Chandigarh News: पीजीआई और मनसा देवी में जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनी यह संस्था

Chandigarh News: पीजीआई चंडीगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में से एक है. इलाज के लिए मरीज और तीमारदारों को यहां कुछ दिन, कुछ हफ्ते या फिर महीनों भी गुजारना पड़ जाता है.

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 07, 2025, 12:18 PM IST

Chandigarh News: पीजीआई और मनसा देवी में जरूरतमंद लोगों के लिए मसीहा बनी यह संस्था

Chandigarh News: पीजीआई चंडीगढ़ के सबसे बड़े मेडिकल संस्थानों में से एक है. इलाज के लिए मरीज और तीमारदारों को यहां कुछ दिन, कुछ हफ्ते या फिर महीनों भी गुजारना पड़ जाता है. ऐसे में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिनके पास दवा तक के पैसे नहीं होते और अगर दो-तीन दिन यहां पर रुकना पड़ जाए तो खाने के लाले पड़ जाते हैं.

ऐसे ही लोगों के लिए श्री माता मनसा देवी भंडारा कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रेन मार्किट कमेटी चंडीगढ़ मसीहा बनी है. श्री माता मनसा देवी भंडारा कमेटी चैरिटेबल ट्रस्ट ग्रेन मार्किट कमेटी चंडीगढ़ के प्रधान संदीप कोहली ने बताया कि यह संस्था पिछले 50 साल से लोग सेवा के कार्य में लगी हुई है. उन्हें ने आगे बताया कि संस्था की किचन में 15000 व्यकित काम करते है. जो रात दिन काम करते है और हज़ारों लोगों के लिए खाना तैयार करते हैं. एक वैन में 500 जरूरतमंद लोगों का खाना लजाया जाता है. चंडीगढ़ पीजीआई और 32 सेक्टर में स्थित हस्पताल में रोज़ाना 18 वैन जाती है. इस के इलावा मनसा देवी मंदिर में 3 से 4 हज़ार श्रद्धालु लंगर खाते है.

स्वर्गीय जी.सी. जैन की याद में निधि और असीम जैन लंबे समय से लोग सेवा कार्य में लगे हुए है. असीम जैन ने बताया कि पीजीआई में हमारी संस्था जरूरमंद लोगों को रोज दो वक्त की रोटी मुहैया करवाती है. वहीं यह संस्था मनसा देवी में जरूरतमंद लोगों के फ्री में खाना देती है. असीम जैन का कहना के श्री बालाजी सालासर के आशीर्वाद से शुरू की गई मुहिम के जरिए मरीजों और जरूरतमंद लोगों को मुफ्त में खाना खिलाया जाता है. यह संस्था लोगों के लिए बड़ा सहारा बनी हुई है. उन्हें ने बताया कि अपनी इच्छा से कुछ लोग दान कर देते है और बाकी संस्था की ओर से ही प्रबंध किया जाता हैं.

