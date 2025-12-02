Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3026045
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

Haryana Sports Department: ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 02, 2025, 11:12 AM IST

Trending Photos

ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ

Sports Department: ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਝੱਜਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਟੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਹੈ। ਯੁਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸੰਚਾਲਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੂਪ ਸਿੰਘ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ ਦੀ ਮੌਤ ਲਖਨਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ।

ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਖਿਡਾਰੀ ਜਿਸ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਭਿਆਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਲਖਨਮਾਜਰਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਸਪੋਰਟਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਲਖਨਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੋ ਕਿ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ,ਉਹ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲਖਨਮਾਜਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੁਵਾ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸੰਚਾਲਕ ਮੋਹਿਤ ਪੰਚਾਇਤ ਸੰਮਤੀ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਰਸਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਝੱਜਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਖੇਡ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਤੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਨ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਟੇਡੀਅਮ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਰਸਰੀ ਹੈ।

ਇਸ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਲਖਨਮਾਜਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਖਿਡਾਰੀ ਹਾਰਦਿਕ (17) ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗੁਆ ​​ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਹਾਰਦਿਕ ਭੱਜਿਆ ਅਤੇ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੰਭੇ 'ਤੇ ਲਟਕਿਆ ਖੰਭਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਛਾਤੀ 'ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਦੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਝੱਜਰ ਦੇ ਬਹਾਦਰਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਹੀਦ ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਾਸਕਟਬਾਲ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 15 ਸਾਲਾ ਖਿਡਾਰੀ ਅਮਨ ਦੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ।

 

TAGS

Players Death NewsLatest Newspunjabi news

Trending news

IMD
ਭਿਆਨਕ ਠੰਡ ਲਈ ਹੋ ਜਾਓ ਤਿਆਰ! ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਸ਼ੀਤਲਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇ
Players Death News
ਦੋ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ
Earthquake news
ਤੇਜ਼ ਝਟਕਿਆ ਨਾਲ ਹਿੱਲੀ ਧਰਤੀ, ਘਬਰਾਹਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜੇ ਲੋਕ
BBMB news
ਬੀਬੀਐਮਬੀ ਸਕੱਤਰ ਭਰਤੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ; ਬੋਰਡ ਨੇ ਹੁਕਮ ਲਏ ਵਾਪਸ
Dera Bassi News
ਔਰਤ ਨੇ ਟੈਕਸੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ;ਜੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਦੋਵੇਂ ਤੰਦਰੁਸਤ
#IndiaVsPakistan
Pakistani Planes: ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤ? ਜਾਣੋ
Himachal Weather
हिमाचल में अलर्ट: पश्चिमी विक्षोभ के कारण 4-5 दिसंबर को बारिश और बर्फबारी की संभावना
State Election Commission
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਲਈ ਐਨਓਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ; ਦਿੱਤੀ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ
GST Raids
ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੀਐਸਟੀ ਟੀਮ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ; ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਸ਼ਾਪ ਵਿਚ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
Punjab Cold Wave Alert
ਸ਼ਿਮਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਠੰਢਾ ਪੰਜਾਬ; ਦਿਨ ਲਈ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਦਾ ਯੈਲੋ ਅਲਰਟ