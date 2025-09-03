Panjab University Election: ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਅੱਜ; ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਖ਼ਤ

Panjab University Election: ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 17 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ, ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਛਾਉਣੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ 11 ਡੀਐਸਪੀ, 10 ਐਸਐਚਓ, 10 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 9 ਚੌਕੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 988 ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਐਸਐਸਪੀ ਕੰਵਰਦੀਪ ਕੌਰ ਖੁਦ ਵੀ ਪੀਯੂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਯੂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪੀਯੂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਸਕਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਡੀਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭਲਾਈ ਵੱਲੋਂ 3 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਈਨਲ ਲਿਸਟ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕੌਰ (ਫੈਸ਼ਨ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ), ਗੌਰਵ ਵੀਰ ਸੋਹਲ (ਲਾੱਅ ਵਿਭਾਗ), ਜੋਬਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ (ਫਿਲਾਸਫੀ), ਮਨਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ (ਯੂ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ.), ਨਵਨੀਤ ਕੌਰ (ਯੂ.ਆਈ.ਐੱਲ.ਐੱਸ.), ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ (ਲਾਅ ਵਿਭਾਗ), ਸੀਰਤ (ਯੂ.ਆਈ.ਈ.ਟੀ.), ਅਤੇ ਸੁਮਿਤ ਕੁਮਾਰ (ਜਿਆਗ੍ਰਾਫ਼ੀ) ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਵੇਗਾ।