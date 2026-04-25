ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ

Chandigarh News:

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Apr 25, 2026, 08:20 PM IST

ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਸ਼ੋਅਕੇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ ਨੇ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦਿਖਾਈ

Chandigarh News: ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਓਰੇਨ ਫੈਸ਼ਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਅਤੇ ਸੇਲਿਬ੍ਰਿਟੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਸਦੇ 19 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 118 ਸਕੂਲ ਹਨ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਭਰਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰਾਂ, ਮਸ਼ਹੂਰ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਜਨੂੰਨ, ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਫਰਾਹ ਸੰਜਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਰਾਨਾ ਵਰਗੇ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਨਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਓਰੇਨ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ, ਹੁਨਰ, ਮੌਲਿਕਤਾ ਅਤੇ ਰੈਂਪ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਦੋਂ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ, ਫਰਾਹ ਸੰਜਨਾ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਖੁਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਦੋਵਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੇ ਕਰੀਅਰ ਦੇ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ, ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨਰ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ - ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਸਨੂੰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ।

ਮੀਡੀਆ ਬਾਈਟਸ ਅਤੇ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਵੀਡੀਓ ਕਵਰੇਜ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੀ ਰੌਣਕ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਾਮਾਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (LTSU) ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ LTSU ਦੇ ਸੀਈਓ, ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਮਲ ਮਨਹੋਤਰਾ ਨੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਓਰੇਨ LTSU ਦੇ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ - ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਓਰੇਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗਿਕ ਮੁਹਾਰਤ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਵੀ ਲਾਭ ਉਠਾਏਗਾ। ਲਾਮਾਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਈਓ ਵਿਮਲ ਮਨਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।

LTSU ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਓਰੇਨ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਤਜ਼ਰਬੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਸੰਸਾਰਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ - ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਡਿਗਰੀ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦੀ ਹੱਥੀਂ, ਉਦਯੋਗ-ਤਿਆਰ ਸਿਖਲਾਈ।" ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੁਲਜਿੰਦਰ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ : "ਅੱਜ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਓਰੇਨ ਲਈ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਨਾਲ ਰੈਂਪ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀਜਨਕ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲਾਮਾਰਿਨ ਟੈਕ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵੀ ਓਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਓਰੇਨ ਦੀ ਉਦਯੋਗ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਫੈਸ਼ਨ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਕਾਦਮਿਕ ਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਇਸ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੋੜ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਾਣ ਹੈ।" ਆਪਣੀਆਂ ਵਪਾਰਕ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਓਰੇਨ ਐਫਡੀਐਮ ਨੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ 34 ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਫੈਸ਼ਨ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ, ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਤਹਿਤ 80 ਬੀਪੀਐਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ - ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਓਰੇਨ ਐਫਡੀਐਮ ਤੋਂ ਸਿੱਖੇ ਗਏ ਹੁਨਰਾਂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਓਰੇਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਧੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ: "ਓਰੇਨ ਐਫਡੀਐਮ ਵਿਖੇ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਅਨੁਭਵ 'ਤੇ ਹੈ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਦਯੋਗ ਦੀਆਂ ਹਕੀਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਿੱਧੇ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਮਾਡਿਊਲ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਮਿਆਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ - ਅਤੇ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਫੈਸ਼ਨ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। 

