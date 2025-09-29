Advertisement
Panipat News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 29, 2025, 11:58 AM IST

Panipat News: ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਪੁੱਠਾ ਲਟਕਾਇਆ; ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤੇ ਡਿੱਗੀ ਗਾਜ਼

Panipat News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜਟਾਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੀਡੀਓ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵਾਇਰਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਸੂਮ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਹੋਮਵਰਕ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਉਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲੂ ਸਕੂਲ ਡਰਾਈਵਰ ਉਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ ਪੱਲਾ ਝਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖੀਜਾ ਕਲੋਨੀ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸਦਾ 7 ਸਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤਰ (ਇਸ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ) ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀ। ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੈ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਬੁਲਾਇਆ। ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਅਜੈ ਨੇ ਬੇਰਹਿਮੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਉੱਪਰਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਰੱਸੀਆਂ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਉਲਟਾ ਲਟਕਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੀਨਾ ਖੁਦ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਕੰਨ ਫੜਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੂਜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰੀਨਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕੁੱਟਿਆ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ "ਮਾੜਾ" ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਹ ਕਦਮ "ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ" ਲਈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ।  ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸਨ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ, ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਡਰਾਈਵਰ, ਅਜੈ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਝਿੜਕਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਦੋਸ਼ੀ ਡਰਾਈਵਰ ਅਜੈ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ।

;