ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ, ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ

Supreme Court on Chandigarh Sukhna Lake: ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Jan 21, 2026, 05:15 PM IST

Supreme Court on Chandigarh Sukhna Lake: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ.ਜੇ.ਆਈ. ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਸੁਕਾਉਗੇ?” ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਸਰਗਰਮ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਝੀਲ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ।

ਬੈਂਚ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੀਲ ਦੇ ਕੈਚਮੈਂਟ ਖੇਤਰ ’ਚ ਬੇਲਗਾਮ ਨਿਰਮਾਣ ਕਾਰਜਾਂ ਨੇ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਮਾਫੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦਾ ਅਸਤਿਤਵ ਖ਼ਤਰੇ ’ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਪਰਿਆਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਟੀ.ਐਨ. ਗੋਦਾਵਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਯਾਚਿਕਾਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2024 ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਿਰਫ਼ 100 ਮੀਟਰ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੋਨ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮਤ ਹੈ ਕਿ ਝੀਲ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਇਕੋ-ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜੋਨ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੁਝਾਅ ਨਾਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੈ।

ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਹੁਣ ਚਾਰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਗਲੀ ਤਾਰੀਖ ’ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਠੋਸ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

