Manisha Bhiwani Cremation: ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ; ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਚਿਖਾ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਅਗਨੀ

Manisha Bhiwani Cremation: ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਲੋਹਾਰੂ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਢਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨਿਤੇਸ਼ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਗਮਗੀਨ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਮ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਵਿਦਾਇਗੀ ਦਿੱਤੀ।
ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਸਡੀਐਮ ਮਨੋਜ ਦਲਾਲ, ਆਈਜੀ ਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ, ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਚੜੂਨੀ, ਵਰੁਣ ਸ਼ਿਓਰਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਰਾਜੂ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਆਸ ਪਾਸ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਮਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਬਾਰੇ ਹਰ ਮਿੰਟ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਗੇ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਸੀਐਮ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਨੇ ਐਕਸ 'ਤੇ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਫਿਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਿਵਾਨੀ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਪਿੰਡ ਢਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲ ਕਾਰਨ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸੀ
ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਢਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਦੀ 18 ਸਾਲਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਨੇੜਲੇ ਪਿੰਡ ਸਿੰਘਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਪਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ। ਉਹ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। 13 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਅਤੇ ਕਤਲ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।
ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਇਆ। ਦੋਵਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੌਤ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਬਲਾਤਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਘਟਨਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਜ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ।