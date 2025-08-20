Manisha Case: ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh2889254
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Manisha Case: ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

Manisha Case: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:32 PM IST

Trending Photos

Manisha Case: ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ

Manisha Case: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਸੀਬੀਆਈ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਰਨ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਹਾਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹੈ। 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭਿਵਾਨੀ ਅਤੇ ਚਰਖੀ ਦਾਦਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੰਗਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ (ਆਰਏਐਫ) ਅਤੇ 3 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਪਿੰਡ ਤੋਂ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤਾਇਨਾਤ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇਸੀਬੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਨਰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਆਈਪੀਐਸ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਗਰਵਾਲ ਭਿਵਾਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਮੁਰਦਾਘਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਮਾਂਡੋ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਪਲਿੰਗ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦੋ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਗਏ ਹਨ। ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਸੇਰਾ ਨਮੂਨੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਤੀਜੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਲਾਸ਼ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਵੇਂ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਸਿੱਟੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਾਂ ਇਹ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੋ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਭਿਵਾਨੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉਸ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਗਲਾ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਹ ਦੀ ਪਾਈਪ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਪਾਈਪ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਭਿਵਾਨੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਲਈ ਇੱਕ ਐਸਆਈਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਛੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਰੋਹਤਕ ਪੀਜੀਆਈ ਵਿੱਚ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਐਫਐਸਐਲ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਮੌਤ ਕੋਈ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਨਿਗਲਣ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕੁੱਤਿਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਢਾਣੀ ਲਕਸ਼ਮਣ ਵਿੱਚ ਪੱਕਾ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਸਿੰਘਾਨੀ ਨੇੜੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਧਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਲਾਸ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀਬੀਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਏਮਜ਼ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

TAGS

Manisha CaseManisha Case CBIManisha Postmortempunjabi news

Trending news

gurmeet khudian
ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਵੱਲੋਂ "ਪੰਜਾਬ ਇਨ ਫਰੇਮਜ਼" ਫੋਟੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ
Manisha Case
ਅਧਿਆਪਕਾ ਮਨੀਸ਼ਾ ਦਾ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ; ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ
Harmirpur News
NIT हमीरपुर ने रैंकिंग में हासिल किया 37वां स्थान
Jalandhar Firing
ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇੜੇ ਡਾਕਟਰ ਉਤੇ ਚਲਾਈ ਗੋਲੀ
Ferozepur news
ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ- DC ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ
Sirmaur news
बस की छत पर किया डांस, पुलिस ने उतारा रील बनाने का भूत
jalandhar news
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ
barnala news
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ASI ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦਿਆਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ
faridkot news
150 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮਾਡਰਨ ਜੇਲ੍ਹ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ
mandi news
मंडी–कुल्लू नेशनल हाईवे पर यातायात ठप, पर्यटकों के पास खाना और पानी हुआ खत्म
;