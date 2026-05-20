ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਕਰਨਾਲ ਵਿਚੋਂ ਮਿਲੀ ਲਾਸ਼; ਮਾਮਲਾ ਹੋਰ ਉਲਝਿਆ

Hoshiarpur Manav Case: ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਸਤਾੜਾ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
Hoshiarpur Manav Case: ਕਰਨਾਲ ਦੇ ਬਸਤਾੜਾ ਨੇੜੇ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਤਲ ਦਾ ਰਹੱਸ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਵ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, 15 ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਲਈ ਫਲਾਈਟ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਹ ਫਲਾਈਟ ਤੋਂ ਚਾਰ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਉਸਨੂੰ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ 15 ਮਈ ਦੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫਿਰ ਅਚਾਨਕ ਫੋਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਲਾਸ਼ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਕ੍ਰਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਜੁੜਵਾਂ ਪੁੱਤਰ 15 ਮਈ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਗਏ ਸਨ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਏਜੰਟ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ। ਮਾਨਵ ਦਾ ਆਈਫੋਨ ਗਾਇਬ ਹੈ ਤੇ ਇਸਦਾ ਆਖਰੀ ਲੁਕੇਸ਼ਨ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਨਵ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਕਰਨਾਲ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਛਾਣ ਮਾਨਵ (33) ਵਜੋਂ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸੈਂਡਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਕਰਨਾਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਦਿਨ ਭਰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਇਆ। ਪਤਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ।
ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰੇਗੀ। ਮਾਨਵ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੇਸ਼ਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 16 ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਾਨਵ ਲਾਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਸੱਸ ਮੰਜੂ ਬਾਲਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਲਾਸ਼ ਮੋਰਚਰੀ ਵਿੱਚ ਪਈ ਰਹੀ। ਮਾਨਵ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ।