Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3224505
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

Chandigarh School Bomb Threat: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: May 21, 2026, 11:04 AM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ

Chandigarh School Bomb Threat: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਆਈਈਡੀ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ (ਡੀਪੀਐਸ) ਸੈਕਟਰ 40 ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਦੇ ਚਿਤਕਾਰਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਈਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਪੁਲਿਸ, ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਈਮੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:11 ਵਜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੰਬਾਲਾ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਧਮਾਕੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਧਮਕੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪੂਰੇ ਕੈਂਪਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਬੰਬ ਸਕੁਐਡ ਅਤੇ ਡੌਗ ਸਕੁਐਡ ਨੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ। ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਈਮੇਲਾਂ ਚਿਤਕਾਰਾ ਸਕੂਲ, ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫੀਲਡਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਡੀਪੀਐਸ ਸੈਕਟਰ 40 ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਆਰਮੀ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੀ ਗਈ ਈਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, "ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।" ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ; ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਓ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ 'ਤੇ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰ 3:11 ਵਜੇ ਧਮਾਕਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੂਨ 1984 ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 'ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਠਿਆਈਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ; ਇਸਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 6 ਜੂਨ, 2026 ਤੱਕ ਅੰਬਾਲਾ-ਦਿੱਲੀ ਰੇਲ ਟ੍ਰੈਕ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ IED ਧਮਾਕੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ; ਕੋਈ ਵੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇ। ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਸਟ੍ਰਾਬੇਰੀ ਫੀਲਡਜ਼ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਭਰੀਆਂ ਈਮੇਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, SAS ਨਗਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਗਰਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

TAGS

Chandigarh School Bomb ThreatHaryana CM Office ThreatBomb Threat in Chandigarh

Trending news

Punjab Petrol Crisis
ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਡੀਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
Chandigarh School Bomb Threat
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਮਿਲੀ ਧਮਕੀ
Himachal Weather
पहाड़ों में भी पड़ने लगी जानलेवा गर्मी, 4 जिलों में हीटवेव अलर्ट; 22 से मौसम बदलेगा
Cricket Canada President
ਕੈਨੇਡਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਘਰ 'ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ
Girl Assaulted in Zirakpur
ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਰਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਕੁੱਟਮਾਰ
Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਟਾਈਪਰਾਈਟਰਾਂ ਤੋਂ ਟੈਲੀਪ੍ਰੋਂਪਟਰਾਂ ਤੱਕ; ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਮੋਹਰੀ
Essel Group 100 Year
ਬੁਲੰਦੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਐਸਲ ਨੇ ਜਦ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਸੈਟ ਕੀਤੇ ਨਵੇਂ ਟ੍ਰੈਂਡ
Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਸਾਲ ਦਰ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਕੀਤੇ ਸਥਾਪਤ; ਹਰ ਕਸੌਟੀ ਉਤੇ ਮਿਲਿਆ ਪੂਰਾ ਸਨਮਾਨ
Essel Group 100 Year
Esselgroup@100: ਸਿਧਾਤਾਂ 'ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ; ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਗੌਰਵ ਦੇ ਅਨੋਖੇ ਪਲ
Essel Group 100 Year
ਐਸਲ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ 190 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਚਮ ਲਹਿਰਾਇਆ