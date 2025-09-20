ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ, ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਰ

Punjab Weather Update: ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ (ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ ਮੋਹਾਲੀ, ਪੰਚਕੂਲਾ) ਅਤੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ 2-3 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਗਰਜ-ਚਮਕ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Punjab Weather Update: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਜ 20 ਸਤੰਬਰ ਮਾਨਸੂਨ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਜਤਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਾਰਿਸ਼ ਕਾਰਨ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।
ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 36.9 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 23.1 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਗਿਆਨਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਗਰਜ-ਬਰਸ ਦੇ ਅਸਾਰ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਅਨੁਮਾਨ:
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ 34.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ, ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ 651.9 ਮਿ.ਮੀ. ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਜ।
ਜਲੰਧਰ: ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਕਤਮ ਤਾਪਮਾਨ 33.3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ 902.7 ਮਿ.ਮੀ. ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਲੁਧਿਆਣਾ: ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਅਸਾਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਪਮਾਨ 33.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ। ਹੁਣ ਤੱਕ 798.2 ਮਿ.ਮੀ. ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਪੂਰਵਾਨੁਮਾਨ
ਬਰਨਾਲਾ, ਸੰਘਰੂਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਤਰਨਤਾਰਨ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ 30-40 ਕਿਮੀ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਦੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਕੜਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।