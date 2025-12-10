Advertisement
ਭਲਕੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ 'ਚ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰਹੇਗੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ; ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ 'ਚ ਮੈਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ

Mohali Traffic Diversion: ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮਾਂ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਨਿਊ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਯਾਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਟੀ-20 ਮੈਚ ਲਈ ਸ਼ਾਮ 4:45 ਵਜੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਉੱਥੋਂ ਟੀਮ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਦੋ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10 ਪੁਲਿਸ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਡੀਐਸਪੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਰਨਗੇ। ਪੂਰੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਰਹੱਦ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਉੱਥੋਂ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਮੈਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਗੇਟਾਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ (ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ) ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੁਪਹਿਰ 3:45 ਵਜੇ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਚ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 11 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲਵਾਂ ਰੂਟ ਪਲਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।

ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ–ਨਵੇਂ PCA ਸਟੇਡੀਅਮ ਲਈ ਰੂਟ ਮੈਪ
ਰੂਟ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੋ:

1: ਦੱਖਣ ਮਾਰਗ ਵੱਲੋਂ (Dakshin Marg)
ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਬੱਡੀ-ਕੁਰਾਲੀ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਵੱਲ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਓਮੈਕਸ ਸ਼ਿਪ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੇੜੇ ਬੱਡੀ-ਕੁਰਾਲੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੋੜੋ ਅਤੇ PR-7 (ਐਰਪੋਰਟ ਰੋਡ) ''ਤੇ ਚੜ੍ਹੋ। ਫਿਰ ਐਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਵੱਲ ਖੱਬੇ ਮੋੜੋ।

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੋੜੋ ਅਤੇ ਬੱਡੀ-ਕੁਰਾਲੀ ਸੜਕ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲੋ। ਇਕੋ ਸਿਟੀ 1 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੇੜੇ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਕੇ PR-6 ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।

2: ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਦੀ/ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ PR-7 ਰੋਡ ਉਤੇ ਸਿੱਧਾ ਚਲੋ ਅਤੇ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਵੱਲ ਸੱਜੇ ਮੋੜੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਾਲੀ ਪਾਸੇ ਵੱਲੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਵੱਲ ਸੱਜੇ ਮੋੜੋ।

3: PGI ਮੱਧਿਆ ਮਾਰਗ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ
ਬੱਦੀ-ਕੁਰਾਲੀ ਰੋਡ ਵੱਲ ਸਿੱਧਾ ਚਲੋ ਤੇ PR-7 (ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ) ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਖੱਬੇ ਮੋੜੋ। ਫਿਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਰੋਡ ਤੋਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ਵੱਲ ਖੱਬੇ ਮੋੜੋ।

ਵਿਕਲਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋਂ ਖੱਬੇ ਮੋੜੋ, ਕੁਰਾਲੀ ਵੱਲ ਜਾਓ ਅਤੇ ਇਕੋ ਸਿਟੀ 1 ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਨੇੜੇ ਖੱਬੇ ਮੋੜ ਕੇ PR-6 ਰੋਡ ਰਾਹੀਂ ਸਟੇਡੀਅਮ ਰੋਡ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ।

