ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ; ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਹੋਏ ਫੈਕਚਰ

Transport Minister Injured: ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 01:11 PM IST

Transport Minister Injured: ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫੈਕਚਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੱਟ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਜ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਅਡੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੱਟੀਆਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਹ "ਚਲ ਰੀ ਸਜਨੀ ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੇ..." (ਚਲ ਰੀ ਸਜਨੀ ਅਬ ਕਿਆ ਸੋਚੇ...) ਗੁਣਗੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਹਾਵ-ਭਾਵ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਵੱਈਏ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਜ ਇਸ ਵਾਰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਵਿਜ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਬਾਰੇ ਅਟਕਲਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੋਵੇਂ ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਵਿਜ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤਯਾਬੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਮਰਥਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵਿਜ ਨੇ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੁਲੰਦ ਹਨ।

ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਦਾ ਅੰਬਾਲਾ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਅਨਿਲ ਵਿਜ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਈ-ਜੂਨ 2025 ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਅੰਗੂਠੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ।

ਹੇਅਰਲਾਈਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਕਿੰਨਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ?
ਹੇਅਰਲਾਈਨ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਹੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਤਲੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਦਰਾੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ, ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਜਾਂ ਹੱਡੀ 'ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਲਾਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਣਦੇਖਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ - ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਜੇਕਰ ਦਰਦ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਆਰਥੋਪੀਡਿਕ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।

