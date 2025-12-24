Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3051862
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪ'ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; 2 ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

Chandigarh AAP councillors join BJP: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ।

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Dec 24, 2025, 02:05 PM IST

Trending Photos

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ 'ਆਪ'ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ; 2 ਕੌਂਸਲਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ

Chandigarh News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਮੇਅਰ, ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਸੁਮਨ ਦੇਵੀ ਅਤੇ ਪੂਨਮ ਦੇਵੀ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਦੋਵਾਂ 'ਆਪ' ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸਰਬਜੀਤ ਕੌਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਕਾਲਾ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਕੌਂਸਲਰ ਕੰਵਰ ਰਾਣਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕਾਬਿਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਮੇਅਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਗੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 

ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀਆਂ 36 ਵੋਟਾਂ ਸਮੇਤ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 35 ਕੌਂਸਲਰ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਵੋਟ ਵੀ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਵੈਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੌਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। 36 ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੋਲ 13 ਵੋਟਾਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਦੋ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ 'ਆਪ' ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ 18 ਅਤੇ 'ਆਪ' ਕੋਲ 11 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਕੁੱਲ 7 ਵੋਟਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਕੌਂਸਲਰ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਮੇਅਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 19 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਹੁਣ 18 ਵੋਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਮੇਅਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਬਬਲਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੀ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਕਰਾਸ-ਵੋਟਾਂ ਕਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬਣ ਗਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤੇ ਸਨ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹ ਅਹੁਦੇ ਵੀ ਖਿਸਕਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਇਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਮੇਅਰ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੁਣ ਗੱਠਜੋੜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰਸਤਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

TAGS

Chandigarh NewsChandigarh AAP NewsChandigarh BJP News

Trending news

(Bangladesh)
ਕੱਲ੍ਹ Bangladesh 'ਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਕੁਝ ਵੱਡਾ? 20 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ
Honey Singh
Honey Singh ਦੇ ਗਾਣੇ 'ਤੇ ਵਿਵਾਦ; ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, DGP ਤੋਂ ਗਾਣਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ
Business News
1 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਨਿਯਮ, ਜੇਬ ‘ਤੇ ਪਵੇਗਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ
Machhiwara Sahib
ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ: ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ
premanand ji maharaj
ਪ੍ਰੇਮਾਨੰਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪਦਯਾਤਰਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ, ਹੁਣ ਰਾਤ ​​2 ਵਜੇ ਨਹੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
Dhurandhar
2025 ਦੀ ਉਹ ਇਕਲੌਤੀ ਫ਼ਿਲਮ, ਜਿਸ ਨੇ 19 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏ 900 ਕਰੋੜ
Himanshi Khurana Murder
ਹਿਮਾਂਸ਼ੀ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿੱਚ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਕਤਲ; ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ
3 are early symptoms of heart attack
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ Heart Attack ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ?
Senior Assistant Municipal Inspectors Punjab
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ 184 ਸੀਨੀਅਰ ਸਹਾਇਕ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੁਕਮ
Suryavanshi Record
ਵੈਭਵ ਸੂਰਿਆਵੰਸ਼ੀ ਨੇ ਰਚਿਆ ਇਤਿਹਾਸ; ਜੇਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਤੇ ਏਬੀ ਡੀਵਿਲੀਅਰਜ਼ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸ਼ਾਮਿਲ