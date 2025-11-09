Rohtak News: ਰੋਹਤਕ ਪੁੱਜਣ ਉਤੇ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ; ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਆਦਰਸ਼ ਦੱਸਿਆ

Advertisement
Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 09, 2025, 02:34 PM IST

Rohtak News: ਮਹਿਲਾ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਦੀ ਹੀਰੋ ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਅੱਜ ਰੋਹਤਕ ਪਹੁੰਚੀ। ਰੋਹਤਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਰਹੱਦ 'ਤੇ ਰੋਹਤਕ ਦੇ ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਏ.ਡੀ.ਡੀ.ਸੀ.) ਨੇ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵੇਦੀ ਨੇ ਰੋਹਤਕ ਸ਼ਹਿਰ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਸਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਢੋਲ ਅਤੇ ਤੁਰ੍ਹੀਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸਦੇ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਸਾਲ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸਨੇ ਇਸਦਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ।

ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋਏ। ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੱਜ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਸਵਾਗਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਝਿਜਕ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਜਮ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵੋਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਉਸ 'ਤੇ ਗੇਂਦਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਉਸਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਓਵਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਟੀਮ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਲਈ ਸੀ।

ਸ਼ੇਫਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇਖਣ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਹੋਰ ਊਰਜਾ ਮਿਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਚਿਨ ਤੇਂਦੁਲਕਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਦਰਸ਼ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

 

