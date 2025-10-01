Advertisement
4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਬਦਲੇਗਾ, ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ

Punjab Weather Update: ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਬਾਅ ਖੇਤਰ ਹਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਮੌਸਮ ਕਈ ਵਾਰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੱਦਲਵਾਈ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 01, 2025, 08:44 AM IST

Punjab Weather Update: ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਵਿਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕਈ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਗਰਮੀ ਤੋਂ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ, ਮੌਸਮ ਖੁਸ਼ਕ ਰਹਿਣ ਦੀ ਉਮੀਦ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਹੈ।

4 ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ 5 ਅਤੇ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਤੋਂ ਦਰਮਿਆਨੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ ਔਸਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਤੇ 0.4 ਡਿਗਰੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਮ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਾਪਮਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 37.5 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਮੌਸਮ:

  • ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ: ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ 23 ਤੋਂ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ।
  • ਜਲੰਧਰ: ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ 23 ਤੋਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ।
  • ਲੁਧਿਆਣਾ: ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ 25 ਤੋਂ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ।
  • ਪਟਿਆਲਾ: ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ 24 ਤੋਂ 36 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ।
  • ਮੋਹਾਲੀ: ਧੁੱਪ ਰਹੇਗੀ, ਤਾਪਮਾਨ 25 ਤੋਂ 35 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ।

ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਲੋਕ ਅਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ।

