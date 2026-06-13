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ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ: 3 ਮੌਤਾਂ, 850 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟੇ, 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

Punjab Weather Alert: ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤੂਫ਼ਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਤਿੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, 850 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਅਤੇ 129 ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 6.2 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮੀਂਹ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ ਹਵਾਵਾਂ ਲਈ ਅਲਰਟ 'ਤੇ ਹਨ।

Written ByRaj Rani
Published: Jun 13, 2026, 08:22 AM IST|Updated: Jun 13, 2026, 08:22 AM IST
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਸਮ ਨੇ ਮਚਾਇਆ ਕਹਿਰ: 3 ਮੌਤਾਂ, 850 ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਟੁੱਟੇ, 16 ਜੂਨ ਤੱਕ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ

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Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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