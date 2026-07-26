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ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ; ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

Chandigarh Teacher Affair Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 33 ਸਾਲਾ ਮੋਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 26, 2026, 04:15 PM IST|Updated: Jul 26, 2026, 04:15 PM IST
ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ; ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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