/ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਅਧਿਆਪਕਾ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਬਣੇ ਸਬੰਧ; ਪਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ੀ

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Chandigarh Teacher Affair Case: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ ਦੇ ਮੌਲੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 33 ਸਾਲਾ ਮੋਨੂੰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਫਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਉਸ ਤੋਂ 13 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੇ ਤਲਾਕ ਦੇਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਮੋਨੂੰ ਅਤੇ ਕੋਮਲ (32) ਦਾ ਵਿਆਹ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਹੈ।
ਕੋਮਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ ਸੱਤ ਹਫ਼ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੋਮਲ ਦੇ 20 ਸਾਲਾ ਟਿਊਟਰ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸਬੰਧ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਵਧ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮੋਨੂੰ ਦੇ ਭਰਾ ਕਪਿਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੋਮਲ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਪਤੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੋਮਲ ਨੇ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਸਾਫ਼-ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ ਭਾਵੇਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਵੇ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਝਗੜਾ ਵਧਦਾ ਗਿਆ ਕੋਮਲ ਆਪਣੀ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਚਲੀ ਗਈ।
ਪਤਨੀ ਦੇ ਪੇਕੇ ਘਰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟਣ ਕਾਰਨ ਮੋਨੂ ਡੂੰਘੇ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਕਪਿਲ ਕੰਮ ਤੋਂ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਮੋਨੂੰ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਪੱਖੇ ਨਾਲ ਲਟਕਦਾ ਦੇਖਿਆ। ਪਰਿਵਾਰ ਤੁਰੰਤ ਉਸਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 6 ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਦੋ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂੰ ਦਾ ਭਰਾ ਕਪਿਲ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਕੋਮਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਸੰਨੀ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਤਲਾਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਮਲ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਨਾਲ "ਹਾਂ" ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛੇ ਮੋਨੂੰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, "ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।" ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਮੋਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਭਰਾ ਕਪਿਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਵਾਇਰਲ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਮੌਲੀਜਾਗਰਾਂ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਪਤਨੀ ਕੋਮਲ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਸੰਨੀ ਖਿਲਾਫ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਲਈ ਉਕਸਾਉਣ (IPC ਧਾਰਾ 306/BNS) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।