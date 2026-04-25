ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਉਰਦੂ ਵਿਕੀਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦਾ ਜਸ਼ਨ

Chandigarh News : ਖੇਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ ਅੱਜ 'ਉਰਦੂ ਵਿਕੀਸ੍ਰੋਤ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Chandigarh News (ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ ਪੱਕਾ): ਖੇਤਰੀ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਉਪਲਬੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ 'ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਜ਼ ਯੂਜ਼ਰ ਗਰੁੱਪ' ਨੇ ਅੱਜ 'ਉਰਦੂ ਵਿਕੀਸ੍ਰੋਤ(Urdu Wikisource) ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਫ਼ਤ ਓਪਨ-ਸੋਰਸ ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਡਿਜੀਟਲ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਮੁਫ਼ਤ ਗਿਆਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਤੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਸੰਭਵ ਹੋਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਰਦੂ ਵਿਕੀਸ੍ਰੋਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੱਖਣੀ ਏਸੀਆਈ ਸਾਹਿਤਕ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਹੈ। ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ ਦੇ 'ਕੰਟੈਂਟ ਇਨੋਬਲਮੈਂਟ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਤਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸਟਰੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।
ਰੇਖਤਾ ਫਾਊਡੇਸ਼ਨ: ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਰਦੂ ਸਾਹਿਤਕ ਭੰਡਾਰ ਨੇ 10 ਦੁਰਲੱਭ ਉਰਦੂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਨਸੀ ਪ੍ਰੇਮਚੰਦ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀ 'ਰਾਮਾਇਣ ਤੇ ਮਜ਼ਹਰ ਅਲੀ ਖ਼ਾਨ ਵਿਲਾ ਦੀ 'ਬੇਤਾਲ ਪੱਚੀਸੀ' ਦੇ ਉਰਦੂ ਅਨੁਵਾਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ: ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਨੇ 7 ਦੁਰਲੱਭ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ 'ਟੂ ਸੈਚਰੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਪ੍ਰਿੰਟ (2016-2022) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਬੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 'ਅਲਿਫ ਲੈਲਾ' ਅਤੇ ਮਲਿਕ ਮੁਹੰਮਦ ਜਾਇਸੀ ਦੀ ਕਵਿਤਾ 'ਪਦਮਾਵਤ' ਦਾ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਸਕੈਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਯੋਗ ਬਣਾਉਣਾ
ਵਿਕੀਮੀਡੀਆ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਕੀਸ੍ਰੋਤ ਸਿਰਫ਼ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇਹ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੈਨ ਕੀਤੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਸਬਦਾਂ ਜਾਂ ਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਰਨ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਵਨ ਟਿੱਬਾ (ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, NRLC ਪਟਿਆਲਾ) ਤੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਬਲਰਾਮ ਬੋਧੀ ਵਰਗੇ ਵਾਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਸਦਕਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੈ।
"ਤਮਿਲ ਚਮਤਕਾਰ": ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਡਲ
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਕੀਮੀਡੀਅਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਕਾਪੀਰਾਈਟ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ। ਤਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ 'ਕ੍ਰਿਏਟਿਵ ਕਾਮਨਜ਼' (CC) ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿਕੀਸ੍ਰੋਤ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਯੋਗਦਾਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂ
ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਪਾਲਿਸੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਅਕੈਡਮੀਆ (ਜਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਸਾਹਿਤ ਅਕੈਡਮੀ) ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ CC-BY-SA ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਧੀਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਖਰਤਾ ਤਹਿਤ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 'ਡਿਜੀਟਲ ਪੰਜਾਬ' ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਸਤਦੀਪ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਓਪਨ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵਾਲਾ ਟੈਕਸਟ AI ਮਾਡਲਾਂ ਲਈ 'ਬਾਲਣ' ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲ ਡਾਟਾ ਨਹੀਂ ਵਧਿਆ, ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਣਗੀਆਂ।"