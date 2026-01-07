Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3066263
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

ਵਿਆਹ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ 11ਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ; 10 ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

Jind 11th Delivery News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਨਤਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Jan 07, 2026, 09:26 AM IST

Trending Photos

ਵਿਆਹ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ 11ਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ; 10 ਕੁੜੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਮੁੰਡਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੋਈ ਪੂਰੀ

Jind 11th Delivery News: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਤੇ ਚਿੰਤਾਨਤਕ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਸਰੀਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ, ਸੁਸ਼ੀਲਾ, ਕਿਰਨ, ਦਿਵਿਆ, ਮੰਨਤ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ, ਅਵਨੀਸ਼, ਲਕਸ਼ਮੀ ਅਤੇ ਵੈਸ਼ਾਲੀ—ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇਹ ਸੂਚੀ ਕਿਸੇ ਰਜਿਸਟਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਤੱਕ ਧੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਰਹੀ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭੂਨਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਧਨੀ ਭੋਜਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ।

ਦਸ ਭੈਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੇ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਪਰ ਇਸਨੇ ਸਮਾਜਿਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਧੀਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵਧਦਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਹੀ ਪਰ ਛੋਟੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਾਂ ਮਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਦੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ।

ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ ਵਿਆਹ 24 ਜੁਲਾਈ 2007 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧੀ ਦਾ ਜਨਮ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਧੀਆਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਈਆਂ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਾਇਮ ਰਹੀ। ਸੰਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗ ਪਾਲਿਆ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਤੱਕ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ
ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਧੀ ਸਰੀਨਾ, 17 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ 16, 11ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸੁਸ਼ੀਲਾ 7ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਰਨ, 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆ, 10, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੰਨਤ, 8 ਸਾਲ ਦੀ ਤੀਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਤਿਕਾ, 6 ਸਾਲ ਦੀ ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਅਵਨੀਸ਼, 5ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲਕਸ਼ਮੀ 3 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਸਿਰਫ਼ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ 11ਵਾਂ ਮੈਂਬਰ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।

50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ
ਇਹ ਸੁਨੀਤਾ ਦਾ 11ਵੀਂ ਜਣੇਪਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸੰਜੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜੀਂਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਚਾਨਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਲਗਭਗ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਬੱਚਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੀਹਾਈਡ੍ਰੇਟਿਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਬੱਚੇਦਾਨੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੇੜਲਾ ਡਾਕਟਰ ਇਸ ਜਣੇਪੇ ਦਾ ਜੋਖਮ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਚਾਨਾ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਨਰਵੀਰ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਖੂਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਲਾਜ ਨੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ।

ਵਿਆਹ ਦੇ 18 ਸਾਲ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੇ 99 ਮਹੀਨੇ
ਸੰਜੇ ਅਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 18 ਸਾਲ ਪੰਜ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ 11 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਸੁਨੀਤਾ ਕੁੱਲ 11 ਵਾਰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਮ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੁਨੀਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 99 ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਅੱਠ ਸਾਲ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਗਰਭਵਤੀ ਬਿਤਾਏ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹੁਤਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਗਭਗ 43 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਡੀਜੇ ਵਜਾਇਆ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਿਆ

ਸੰਜੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਨੇ ਉਸਦੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਨਾਮ ਦਿਲਖੁਸ਼ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਉਸਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚੀ, ਵਧਾਈਆਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਡੀਜੇ ਵਜਾ ਕੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ।

ਸੰਜੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰੀ ਕਰਦਾ
ਸੰਜੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਚਪੜਾਸੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 2011 ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਜੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਸੰਜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਦਾ ਚਾਚਾ, ਭਰਤ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧੀਆਂ ਹਨ।

TAGS

Jind 11th deliveryHaryana 11th childpunjabi news

Trending news

Jind 11th delivery
ਵਿਆਹ ਦੇ 19 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਦੀ 11ਵੀਂ ਡਿਲੀਵਰੀ
Punjab Cold Wave Alert
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਲਰਟ ਜਾਰੀ; ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਜ਼ੀਰੋ
New Zealand cricket squad
ਟੀ-20 ਵਿਸ਼ਵ ਕੱਪ ਲਈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ ਟੀਮ ਐਲਾਨੀ; ਕਈ ਖਿਡਾਰੀ ਫਿਟਨੈਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੂਝ ਰਹੇ
ajj da hukamnama
ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ 7 ਜਨਵਰੀ 2026
Bhogpur Sugar Mill
ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ’ਚ CNG ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ, ਵਿਧਾਇਕ ਕੋਟਲੀ ਨੇ ਵਰਕਰਾਂ ਸਮੇਤ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
Sri Chamkaur Sahib News
ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ’ਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋ ਸਰਪੰਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NABHA
AAP ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ, ਇਹ ਆਗੂ ਨੇ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
Ludhiana
DMC ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ, ਫੀਸਾਂ ਵਿੱਚ 83.33% ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ
Chief Ministers Health Scheme
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਭਰਪੂਰ ਸਮਰਥਨ
Ludhiana News
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 69ਵੀਆਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ