Rose Garden Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲ਼ਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ

Rose Garden Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਔਰਤ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ,ਬੇਹੋਸ਼ ਮਿਲੀ
ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਕਟਰ-16 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।