Advertisement
Article Detail0/zeephh/zeephh3023009
Zee Punjab Haryana Himachal PradeshChandigarh

Rose Garden Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲ਼ਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ

Rose Garden Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Nov 29, 2025, 05:12 PM IST

Trending Photos

Rose Garden Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲ਼ਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ

Rose Garden Murder: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ ਵਾਪਰ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਘੁੰਮਣ ਆਏ ਲੋਕ ਸਹਿਮ ਗਏ। ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਇੱਕ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਦੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲੱਥਪੱਥ ਲਾਸ਼ ਬਰਾਮਦ। ਲਾਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਮਿਲਿਆ। ਔਰਤ ਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘੇ ਜ਼ਖ਼ਮ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਔਰਤ ਦਾ ਗਲਾ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਵੱਢ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਔਰਤ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ,ਬੇਹੋਸ਼ ਮਿਲੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਸੈਲਾਨੀ ਸੈਕਟਰ-16 ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਔਰਤ ਡਰ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਡਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਈ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਹੋਏ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।

Add Zee News as a Preferred Source

ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਖੂਨ ਵਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਸੀ। ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪੁਲਿਸ ਤੁਰੰਤ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਉਮਰ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੈ। ਔਰਤ ਦੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਲੱਗੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ

ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇੱਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਟੀਮ ਨੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ, ਇੱਕ ਚਾਕੂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਬੂਤ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਲਏ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਲਈ ਪੂਰੇ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਜਿਸ ਔਰਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ।

TAGS

Chandigarh Rose Garden MurderRose Garden murderpunjabi news

Trending news

Chandigarh Rose Garden Murder
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਰੋਜ਼ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਔਰਤ ਦੀ ਗਲ਼ਾ ਵੱਢ ਕੇ ਕੀਤੀ ਹੱਤਿਆ
Australia PM
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ PM ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 16 ਸਾਲ ਛੋਟੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ, ਜਾਣੋ ਕੌਣ ਹੈ?
Rail Roko Andolan
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ; 5 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਚੱਕਾ ਜਾਮ
CM Bhagwant Mann
PRTC ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ
Sanyukt Kisan Morcha
SKM ਦਾ ਡੀਸੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ, ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾ ਹੋਣ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ
Ludhiana News
ਸਸਪੈਂਡ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ, ਕਿਹਾ- ਸੰਘਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗਾ
faridkot murder
ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਡਿਪੋਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਿਆ
amritsar news
ਰੋਡਵੇਜ਼ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ; ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਜਤਾਇਆ
punjab firing news
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਹੋਈ ਫਾਇਰਿੰਗ; ਤਾਬੜਤੋੜ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਨਾਲ ਦਹਿਲਿਆ ਇਲਾਕਾ
Schools Timings Change
ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ; ਠੰਢ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ ਸਕੂਲ