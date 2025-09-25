Advertisement
ਔਰਤਾਂ ਦੀ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਈ ਖ਼ਤਮ; ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ

Lado Lakshmi Yojana: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Sep 25, 2025, 01:47 PM IST

Lado Lakshmi Yojana: ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ 2100 ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਡੀਕ ਆਖਰਕਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਤਾਊ ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿਖੇ ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ। ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ₹100,000 ਤੱਕ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ 23 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ₹2,100 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਪ ਦੇ ਲਾਂਚ ਹੋਣ 'ਤੇ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।

ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਡਲੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਲਗਭਗ ₹5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ, ਲਗਭਗ ₹415 ਕਰੋੜ ਯੋਗ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹੁਤਾ ਅਤੇ ਅਣਵਿਆਹੇ ਦੋਵਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀਆਂ 20,97,256 ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੇ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਕੇ ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ ਐਪ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ।

ਕਿਵੇਂ  ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਪਲਾਈ
1. ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਐਪ
2. ਐਪ ਲਾਂਚ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ।
3. ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
4. ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ
ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਨਾਮ: ਦੀਨਦਿਆਲ ਲਾਡੋ ਲਕਸ਼ਮੀ ਯੋਜਨਾ
ਲਾਭਪਾਤਰੀ: 23 ਤੋਂ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 2.1 ਮਿਲੀਅਨ ਔਰਤਾਂ
ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ: ₹2,100 ਦਾ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਭੱਤਾ
ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ: ਲਗਭਗ ₹5,000 ਕਰੋੜ

ਮਾਸਿਕ ਸਹਾਇਤਾ: ਲਗਭਗ ₹415 ਕਰੋੜ
ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ
14,621 ਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ
82,635 ਅਣਵਿਆਹੀਆਂ ਔਰਤਾਂ

;