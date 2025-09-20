ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲਾ, HC ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ

Yamunanagar loan fraud case: ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ 1996-2000 ਤੱਕ ਜਗਾਧਰੀ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਉਹ 2005-2009 ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਜਗਾਧਰੀ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ।
Yamunanagar loan fraud case: ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਹਰਿਆਣਾ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ MLA ਸੁਭਾਸ਼ ਚੌਧਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਭਰਾ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਸੈਂਟਰਲ ਕੋ-ਓਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਨ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਲੀਲ ਸੁਣਦੇ ਹੋਏ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਮਾ ਫੇਸਿ ਇਨਵਾਲਵਮੈਂਟ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2018 ਨੂੰ ਯਮੁਨਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬੁਰਿਆ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। FIR ਵਿੱਚ IPC ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 406, 409, 420, 467, 468, 471 ਅਤੇ 120-B ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ।
ਮਾਮਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਜਲਾਵਾਨ ਖੇਤਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਖੇਤੀਯੋਗ ਦਿਖਾ ਕੇ 71 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਨਕਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਲੋਨ ਵੰਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੋ-ਓਪਰੇਟਿਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫ਼ੋਂ ਐਡਿਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਅਮਿਤ ਸਹਿਨੀ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 16 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਫ਼ਾਈਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 8 ਜੂਨ 2021 ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਚਾਰਜ ਫ਼ਰੇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ FIR ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰਿਆ ਅਤੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਫਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਨ ਵਾਪਸ ਨਾ ਚੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ FIR ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ।