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ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ; ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ

Chandigarh Petrol Bomb Attack News: ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 25 ਵਿੱਚ ਛੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘਰ 'ਤੇ ਕਥਿਤ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 27, 2026, 01:34 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 01:34 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਘਰ ਉਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਸੁੱਟਿਆ; ਗੱਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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