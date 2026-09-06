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ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

Zirakpur Raid: ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਈ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੇਸਵਾਗਮਨੀ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਚਾਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹੋਟਲ ਸੰਚਾਲਕ ਸਮੇਤ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

Written ByRaj Rani
Published: Sep 06, 2026, 11:33 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 11:33 AM IST
ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਦੇ ਹੋਟਲਾਂ 'ਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਰੇਡ, ਸੈਕਸ ਰੈਕੇਟ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼; 4 ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਇਆ, 4 ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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