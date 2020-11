ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ 70 ਸਾਲਾਂ ਇਸ ਬੇਬੇ ਨੇ,2 ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਈ ਰਾਤ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਭਾਵੁਕ ਹੋਏ CM,ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ?

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਫਗਵਾੜਾ ਦੀ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੀ ਜਿਸ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਭਾਵੁਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੇ 2 ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ,ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ,ਪਹਿਲਾਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਪੱਖ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਕੋਸਦੇ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਮਲੇਸ਼ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਖਾਂ ਖੌਲਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਮੀਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ? ਕਮਲੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਧੀ ਹੈ,ਪਰ ਉਹ ਇੰਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਮਾ ਪਾਉਂਦੇ ਕੀ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕ ਸਕੱਣ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਖ਼ਰਚਾ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਪੇਟ ਭਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮਲੇਸ਼ ਨੇ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ ਬਲਕਿ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਉਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆਂ ਬਣਾਇਆ

Have ensured financial assistance of Rs 1 lakh to Kamlesh Kumari ji who earns her living making paronthas at Phagwara gate in Jalandhar. My government is committed to do everything to ensure our senior citizens lead a respectable life without any hardship. pic.twitter.com/aaV2dda5Li

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) November 10, 2020