हायरिंग में AI अब प्रयोग नहीं, बल्कि जरूरी बन चुका है, वर्कफ्लो को दे रहा यह नया आकार

भारत भर के रिक्रूटर्स अब स्मार्ट और प्रभावी तरीके से हायरिंग करने के लिए इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं. LinkedIn की रिसर्च के मुताबिक, भारत में 63% रिक्रूटर्स हायरिंग की स्पीड और एक्युरेसी बढ़ाने के लिए AI-पावर्ड टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं. इसकी वजह यह है कि हायरिंग में AI की भूमिका अब सिर्फ ऑटोमेशन तक सीमित नहीं रही है. अब यह वर्कफ्लो को नया आकार दे रहा है, फैसले बेहतर बना रहा है और ऐसे ठोस नतीजे दे रहा है, जो सीधे बिजनेस के लिए वैल्यू जोड़ते हैं.

‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ में AI की अहम भूमिका

यह बदलाव जी मीडिया की स्पेशल सीरीज ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ के दूसरे एपिसोड का मुख्य विषय है. इस एपिसोड में LinkedIn की APAC VP – Talent & Learning Solutions, रुची आनंद और Wipro के Chief Operating Officer संजीव जैन शामिल हैं. बातचीत में बताया गया है कि कैसे AI, LinkedIn Hiring Assistant जैसे टूल्स के जरिए बड़े पैमाने पर एफिशिएंसी बढ़ा रहा है, वह भी इंसानी समझ और जजमेंट को बदले बिना, जिससे हायरिंग के नतीजे बेहतर हो रहे हैं.

AI के जरिए स्किल-बेस्ड जॉब डिजाइन और रोल्स की नई परिभाषा

AI जिस तेजी से रिक्रूटर्स के वर्कफ्लो को बदल रहा है, वह है रोल्स को परिभाषित करने और टैलेंट खोजने का तरीका. इस एपिसोड में संजीव जैन बताते हैं कि “AI का इस्तेमाल अब स्किल्स और क्षमताओं के आधार पर रोल्स तय करने में किया जा रहा है.” अनुभव-आधारित और सख्त जॉब डिस्क्रिप्शन से हटकर, अब रिक्रूटर्स इस बात पर ध्यान दे पा रहे हैं कि किसी रोल में सफल होने के लिए वास्तव में किन स्किल्स की जरूरत है.

AI रोल की जरूरतों का एनालिसिस करके उन्हें जरूरी स्किल्स से जोड़ता है. इससे रिक्रूटर्स को ज्यादा सटीक और स्पष्ट जॉब डिस्क्रिप्शन बनाने में मदद मिलती है और हायरिंग प्रोसेस की शुरुआत से ही बेहतर तालमेल बनता है. इसके साथ ही, AI इंटरनल जॉब मैचिंग में भी मदद करता है, जहां यह संगठन के भीतर मौजूद क्षमताओं और रोल्स के बीच के कनेक्शन को पहचानता है, न कि सिर्फ बाहर से टैलेंट खोजने पर निर्भर रहता है. नतीजतन, बिना वर्कफ्लो को जटिल बनाए, ज्यादा जानकारी पर आधारित, एफिशिएंट और अवसर-केंद्रित हायरिंग फैसले संभव हो पाते हैं.

पूरे हायरिंग फनल में AI से बेहतर क्वालिटी

AI का असर हायरिंग फनल के हर स्टेज पर दिखाई देता है, जिससे फैसले तेज भी होते हैं और मजबूत भी. Wipro के अनुभव के आधार पर संजीव जैन बताते हैं कि AI जॉब डिस्क्रिप्शन को ज्यादा क्लियर और रिलेटेड बनाता है, तय की गई स्किल्स के आधार पर प्रोफाइल्स की स्क्रीनिंग करता है और डेटा-आधारित, इंट्यूटिव व बिना किसी पक्षपात के मूल्यांकन के जरिए शॉर्टलिस्ट किए गए कैंडिडेट्स की क्वालिटी सुधारता है. आज भारत में 63% रिक्रूटर्स AI-पावर्ड स्क्रीनिंग टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और 54% का कहना है कि इससे स्किल्स और रोल के बीच बेहतर मैचिंग हो रही है, जिसके चलते हाई-क्वालिटी शॉर्टलिस्ट तैयार हो पा रही हैं.

LinkedIn Hiring Assistant से छिपा हुआ टैलेंट सामने आता है

जब AI रूटीन काम संभाल लेता है, तो रिक्रूटर्स का समय उस काम के लिए बचता है, जो सबसे ज्यादा मायने रखता है, यानी कैंडिडेट एक्सपीरियंस. संजीव जैन के अनुसार, LinkedIn Hiring Assistant जैसे टूल्स रिक्रूटर्स को आगे-पीछे होने वाली बातचीत कम करके और शुरुआती हायरिंग टास्क को आसान बनाकर तेजी से काम करने में मदद करते हैं. मैनुअल मेहनत कम होने से रिक्रूटर्स को कीमती समय वापस मिलता है, जिसे वे ऐसे कामों में लगा सकते हैं, जो कोई AI टूल नहीं कर सकता.

यह समय अब हायरिंग मैनेजर्स को सलाह देने, कैंडिडेट्स के साथ मजबूत रिश्ते बनाने और वर्कफोर्स व स्किल प्लानिंग में योगदान देने जैसे हाई-वैल्यू कामों में लगाया जा सकता है. ये ऐसे क्षेत्र हैं, जहां इंसानी समझ और जजमेंट की भूमिका सबसे अहम रहती है. रुची आनंद भी इस बात को दोहराती हैं कि LinkedIn Hiring Assistant जैसे AI टूल्स रिक्रूटर्स को “सिर्फ ज्यादा प्रोफाइल्स प्रोसेस करने के बजाय, फैसले लेने में ज्यादा इरादतन और सोच-समझकर काम करने” में मदद करते हैं.

बेहतर फैसलों के लिए AI, सिर्फ ऑटोमेशन नहीं

LinkedIn Hiring Assistant सिर्फ ऑटोमेशन के लिए ऑटोमेशन नहीं है. यह बेहतर रिक्रूटर जजमेंट, मजबूत हायरिंग नतीजों और ज्यादा असरदार रिक्रूटमेंट फंक्शन को सक्षम बनाता है, जो स्मार्ट, तेज और बड़े पैमाने पर हायरिंग करने के लिए तैयार होता है.

