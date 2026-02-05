टास्क-आधारित जॉब डिस्क्रिप्शन से स्किल्स-ड्रिवन एडैप्टेबिलिटी तक: AI-ड्रिवन दुनिया में ‘राइट फिट’ कैसे खोजें

Advertisement
Right Fit: आज हर जॉब रोल कुछ मुख्य स्किल्स पर आधारित होता है, और साथ ही रोल के बदलने के साथ खुद को ढालने और आगे बढ़ने की क्षमता पर भी. नौकरियों को देखने का यह नया तरीका हायरिंग के तरीकों में भी बदलाव ला रहा है. 

Written By  Ravinder Singh|Last Updated: Feb 05, 2026, 06:42 PM IST

Right Fit: आज हर जॉब रोल कुछ मुख्य स्किल्स पर आधारित होता है, और साथ ही रोल के बदलने के साथ खुद को ढालने और आगे बढ़ने की क्षमता पर भी. नौकरियों को देखने का यह नया तरीका हायरिंग के तरीकों में भी बदलाव ला रहा है. LinkedIn की रिसर्च के मुताबिक, आज इंटरव्यू ऑफर करते समय रिक्रूटर्स अनुभव, स्किल-रोल फिट और अकादमिक योग्यता के बीच संतुलन देखते हैं.

हायरिंग अप्रोच में यह बदलाव ‘Beyond AI, CVs & JDs with LinkedIn’ के अंतिम एपिसोड का केंद्र है, जिसे Zee Media के साथ मिलकर बनाया गया है. इसमें LinkedIn की APAC VP of Talent & Learning Solutions रुची आनंद और Wipro के Chief Operating Officer संजीव जैन शामिल हैं. यह एपिसोड दिखाता है कि रिक्रूटर्स को सिर्फ डिग्री या प्रोफाइल नहीं, बल्कि उम्मीदवार की क्षमता को आंकने के लिए अपनी हायरिंग स्ट्रैटेजी कैसे बदलनी होगी.

अनुभव फिल्टर से स्किल सिग्नल्स तक
पारंपरिक अनुभव फिल्टर अब असली काम करने की क्षमता को सही तरह से नहीं दिखाते. जैसे-जैसे स्किल्स और रोल पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रहे हैं, रिक्रूटर्स के लिए सही फिट ढूंढना मुश्किल होता जा रहा है. 54% रिक्रूटर्स का कहना है कि केवल आधे या उससे कम उम्मीदवार ही जॉब की जरूरतों पर खरे उतरते हैं, जो सख्त हायरिंग मानदंडों की सीमाओं को दिखाता है.

यहीं LinkedIn Hiring Assistant तस्वीर बदलता है. हायरिंग को सिर्फ टाइटल और सीधी करियर लाइन से हटाकर स्किल्स, सीखने की क्षमता और भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं पर ले जाकर, Hiring Assistant रिक्रूटर्स को ऐसे उम्मीदवार खोजने में मदद करता है जो सिर्फ आज के रोल के लिए नहीं, बल्कि उस रोल की आने वाली जरूरतों के लिए भी फिट हों. यह तरीका हायरिंग में हो रहे बड़े बदलाव को दर्शाता है, जहां भारत में अब 78% रिक्रूटर्स औपचारिक डिग्री की बजाय प्रैक्टिकल और ट्रांसफरेबल स्किल्स को प्राथमिकता दे रहे हैं. इससे टैलेंट तक पहुंच बढ़ती है और तेजी से व भरोसे के साथ हायरिंग फैसले लिए जा पाते हैं.

एपिसोड में जैन इस बदलाव और इसके सहायक पहलू को साफ शब्दों में बताते हैं, “आज कई रोल्स में हाइब्रिड स्किल्स की जरूरत होती है, जैसे Kafka सिस्टम इंजीनियरिंग के साथ MongoDB, जो टैलेंट मार्केट में मिलना बहुत मुश्किल है. LinkedIn के Hiring Assistant ने हमें ऐसा ही एक निच रोल भरने में मदद की, जो नौ महीने से खाली था. प्रेडिक्टिव एनालिसिस की मदद से, जो ग्रोथ माइंडसेट और सीखने की क्षमता वाले उम्मीदवारों को पहचानता है, हम कुछ ही हफ्तों में सही व्यक्ति ढूंढ पाए.”

लर्निंग एजिलिटी ही असली हायरिंग एडवांटेज है
सबसे मजबूत हायरिंग फैसले पहले दिन की तैयारी से कम और सीखने की क्षमता से ज्यादा तय होते हैं, जो लंबे समय के प्रदर्शन का साबित संकेतक है. एपिसोड के दौरान आनंद कहती हैं, “यह मानने की विनम्रता कि मुझे सब कुछ नहीं आता, और यह पूछना कि मैं लगातार कैसे सीख सकता हूं, एक बहुत ताकतवर स्किल है.” जैसे-जैसे स्किल्स का जीवनकाल छोटा होता जा रहा है, यह सोच और भी अहम हो जाती है. जैन इसे Wipro के एक वास्तविक उदाहरण से समझाते हैं, जहां बिना किसी AI बैकग्राउंड वाले मार्केटिंग एनालिस्ट्स ने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी और एक चैटबॉट बनाया, जिससे कस्टमर एंगेजमेंट में 40% का सुधार हुआ.

जहां रिक्रूटर का जजमेंट सबसे ज्यादा मायने रखता है
जैसे-जैसे हायरिंग ज्यादा जटिल होती जा रही है, रिक्रूटर का समय और उसका जजमेंट सबसे कीमती संसाधन बनता जा रहा है. रिपीट होने वाले कामों को हटाकर, भारत में 42% रिक्रूटर्स कहते हैं कि AI उन्हें उन चीजों पर फोकस करने का समय देता है जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं – पर्सनलाइज्ड एंगेजमेंट और बेहतर जजमेंट. इस तरह AI हायरिंग को सिर्फ ट्रांजैक्शनल एफिशिएंसी से आगे ले जाकर सोच-समझकर, इंसान-केंद्रित फैसलों की ओर ले जाता है, जिससे रिक्रूटर्स असली टैलेंट आर्किटेक्ट बन पाते हैं.

Beyond AI, CVs & JDs का अंतिम एपिसोड देखें और समझें कि करियर रियल टाइम में कैसे दोबारा परिभाषित हो रहे हैं: 

 

