CORONA : ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚੋਂ 18 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (COVID 19) ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ,ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀ ਦੂਜੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚੋਂ ਦਾਖ਼ਲ 18 ਵਿੱਚੋਂ 8 ਮਰੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਦੇ 10 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਆਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ

#GoodNews ; 8 out of 18 patients admitted to isolation ward at Govt Hospital, SBS Nagar on tested +ve for #COVID_19 , have been completely recovered. Result of 2 more is -ve for the first time. #COVID19Survivours #FightAgainstCorona #StayHomeSaveLives @HTPunjab @thetribunechd pic.twitter.com/Zs9pHXWupS

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਏ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ

ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸ਼ਖ਼ਸ 78 ਸਾਲ ਦਾ ਗੁਰਬਚਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 60 ਸਾਲ ਦਾ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ,8 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਰਲੀਨ ਕੌਰ ਅਤੇ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਕਿਰਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 48 ਸਾਲ ਦੇ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ,35 ਸਾਲ ਦੇ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਵੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਰੋਨਾ ਤੋ ਠੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫ਼ਤਿਹ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ

Good news from Nawanshahar, Fateh Singh & others who had been diagnosed #Covid19 positive on 20 Mar have recovered. Fateh Singh has tested negative & will soon be discharged. 7 others will also be discharged after their confirmatory tests. We will win this War Against #Covid19. pic.twitter.com/kEhlXMFyiA

