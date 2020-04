ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰਿਆ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਯੋਧਾ ACP,ਦੇਹਾਂਤ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮਤੰਰੀ ਨੇ ਜਤਾਇਆ ਦੁੱਖ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਲੜ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ACP ਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਖ਼ਾਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੀ, 8 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬੀਅਤ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, 11 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਦੀ ਵੇਖ ACP ਨੂੰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਦੋ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕੀ ACP ਦੀ ਮੌਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ACP ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਮਾਰਚ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਸੀ, ACP ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 51 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਏ 4 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ACP ਦੀ ਪਤਨੀ, ਗੰਨਮੈਨ ਅਤੇ ਬਸਤੀ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੇ SHO ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਚੌਥੀ ਮੌਤ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 15 ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ

Sad to share that we had lost Gurmail Singh Kanungo yesterday & ACP Anil Kohli in Ludhiana to #Covid19 today. In this moment of crisis, losing our Corona Warriors is a big loss for the State. I join their families in this time of grief. Rest assured Punjab will stand by them.

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 18, 2020