ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਸਤ,ਵੇਖੋ

ਭਰਤ ਸ਼ਰਮਾ/ਲੁਧਿਆਣਾ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚਾਈ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਰੰਕ ਤੱਕ, ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੱਕ ਇਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਖ਼ਸ਼ਿਆ,ਕੋਰੋਨਾ ਡਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਨਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ,ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮਾਇਨੇ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਖ਼ੂਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ 'ਤੇ ਪਰਵਾਰ ਆਪ ਸਸਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਜਾਹਬਾਜ਼ ਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਨੇ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਕੋਰੋਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਸਤ ਕਰਨਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੇਗਾ

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 2 ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਨੂੰ ਕਰੋ ਸਲਾਮ

ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ACP 18 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜੰਗ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੀ SHO ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ACP ਦਾ ਗੰਨਮੈਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਏਗੀ, ਜੋਧੇਵਾਲ ਦੀ ਮਹਿਲਾ SHO ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕੀ ਉਹ ਠੀਕ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ SHO ਨੇ ਕਹੀ ਕੀ ਉਹ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਠੀਕ ਹੋਕੇ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਾ ਚਾਉਂਦੀ ਹੈ,ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੱਤਾਂਗੇ,ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿਣ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਡੀਜੀਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦਿਨਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਆਪ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ SHO ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ '27 ਦੀ SHO ਕਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ'

Am absolutely amazed @ how our young Sub-Inspector Arshpreet, SHO Jodhewal, Ludhiana, is coping with the coronavirus.

All of 27 yrs& yet so brave, mature& inspiring.

She’s raring to get back to her work.Listen to her to find out what’s she made of!@CMOPb@IPS_Association pic.twitter.com/RJndq1I6pe

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) April 20, 2020