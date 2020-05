ਜਲੰਧਰ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਰੜ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼,ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਕਤਲ ਦੀ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ

ਜਲੰਧਰ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਯੋਧੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁਣ ਵੀ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਕੁੱਝ ਸਿਰ-ਫ਼ਿਰੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਲਕ ਬਾਰ ਚੌਕ 'ਤੇ ਕਾਰ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ 20 ਸਾਲ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾਕੇ 'ਤੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੇ ASI 'ਤੇ ਗੱਡੀ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ASI ਮੁਲਖ਼ ਰਾਜ ਬਚਣ ਲਈ ਗੱਡੀ ਦੇ ਬੋਨਟ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਜਾਕੇ ਹੋਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸ਼ਖ਼ਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫ਼ਿਰ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਲਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ

Jalandhar based Anmol Mehmi, driver of Ertiga vehicle,which almost ran over ASI Mulkh Raj, arrested& his father Parminder Kumar (car owner),both booked for attempt to murder etc by @cp_jal.

Punjab Police has a ‘zero tolerance policy’ against such acts.

All advised due caution!

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) May 2, 2020