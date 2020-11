ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ Bᴇɢɢᴀʀ Free,ਇਸ WhatsApp ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਭੇਜੋ,ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ

ਲੁਧਿਆਣਾ : ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਮਿਸ਼ਨ Begger Free ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ,ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ WhatsApp Number +919115601159 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀ ਫ਼ੋਟੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਭੇਜ ਸਕਦਾ ਹੈ,ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਕੇ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰੇਗੀ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵਿਟਰ ਹੈਂਡਲ 'ਤੇ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਰੜੀ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ SHO ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਅਤੇ ਫ਼ੌਰਨ ਕਾਰਵਾਹੀ ਕਰਨ,ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਾਰਵਾਹੀ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ

Mɪssɪᴏɴ Bᴇɢɢᴀʀ Fʀᴇᴇ Lᴜᴅʜɪᴀɴᴀ

We have started drive against beggars.

We have given instructions to SHOs to take action against the beggars.

If you see a beggar on the road, take a pic and sent to us at Ludhiana Police WhatsApp Number +919115601159@PunjabPoliceInd pic.twitter.com/trkliU2wig

