ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

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Mohali News: ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 11 ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਦੇ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਮਾਮੂਲੀ ਝਗੜਾ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਪਹਿਰਾਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਈਕ ਸਵਾਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ, ਫਿਰ ਉਸਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਬਚਾਅ ਦੌਰਾਨ ਹੱਥ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਜ਼ਖ਼ਮ
ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਰੁਣ ਤਿਆਗੀ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਪੁਰਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤਰੁਣ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਰੋਹਿਤ ਨਾਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਕਿ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਹਿਨੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਵੱਜਾ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ 'ਤੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਕੂੜਾ ਫੈਲਾਉਣ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕੀਤਾ। ਤਰੁਣ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੀ, ਪਰ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਈਕ ਰੋਕ ਕੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਤਰੁਣ ਨੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਤਲਵਾਰ ਸਿੱਧੀ ਉਸਦੇ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਲੱਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
PGI ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ
ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਕਟਰ 16 ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਰਾਡ ਪਾਉਣੀ ਪਈ।
ਦੋਸ਼ੀ ਫਰਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ
ਪੂਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੇੜਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।