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ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ

Mohali Crime News: ਫੇਜ਼ 11 ਵਿੱਚ, ਜ਼ਰਦਾ ਦਾ ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪੀਜੀਆਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ। ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Written ByRaj Rani
Published: Jul 07, 2026, 12:40 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:52 PM IST
ਜ਼ਰਦੇ ਦੇ ਖਾਲੀ ਪੈਕੇਟ ਸੜਕ 'ਤੇ ਸੁੱਟਣ 'ਤੇ ਛਿੜਿਆ ਵਿਵਾਦ, ਨਿਹੰਗ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Raj Rani

Raj Rani

Working with ZeePHH as a content writer

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