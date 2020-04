ASI ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦਾ 'ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ' ਦਾ ਪਲੈਨ !

ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ/ਪਟਿਆਲਾ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ASI ਦਾ ਹੱਥ ਵੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਖਿਚੜੀ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਲੁਕੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ 'ਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਰਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਦੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਸਨ ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਲੰਡਰ ਲੁਕਾਏ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਆਉਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਲੰਡਰਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਨਾਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਿਹੰਗਾਂ ਦੇ ਇਹ ਮਨਸੂਬੇ ਸਫ਼ਲ ਨਹੀ ਹੋ ਸਕੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤਾ ?

ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਹੰਗਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਹੰਗਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 2 ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ,LPG ਸਲੰਡਰ, 5 ਬੈਗ ਭੁੱਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ 39 ਲੱਖ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, 11 ਨਿਹੰਗਾਂ 'ਤੇ 2 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਕਟ 2005 ਦੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਅਧੀਨ 307, 323, 324, 326, 353, 186, 332, 335, 148, IPC ਦੇ ਨਾਲ 188 ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਧਮਾਕਾ ਖ਼ੇਜ ਸਮਗਰੀ ਐਕਟ 13,16,18,20 of UAPA Act 1967, 25,54,59 ਅਧੀਨ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ

Spoke to ASI Harjeet Singh, who is recovering after his operation, to enquire about his health. The composure & bravery with which he spoke today is truly worthy of admiration. Wishing him a speedy recovery. pic.twitter.com/dVYk01S5Gk

— Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) April 13, 2020