PUNJAB FIGHT CORONA:ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਾਣਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : (CURFEW IN PUNJAB ) ਕੋਰੋਨਾ (COVID19) ਕਰਫ਼ਿਊ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਗਾਇਕ ਦਲਜੀਤ ਦੁਸਾਂਝ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ NRI ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ਼ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗਾਣੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਵਾਨ ਨੱਚ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਾਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਬੱਚਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁੱਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰਾ ਕਿਵੇਂ ਡੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ ਮਾਸਕ ਨਾਲ ਡੱਕੋ,ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਿਲਾਓ,ਸਿਰਫ਼ ਦੂਰ ਤੋਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਰੋ,ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਕਿਉਂ ਧੋਵੋ

A message from the entire @PunjabPoliceInd to all. We urge all to follow the instructions. Wash your hands frequently, Stay at home and maintain Social Distance to Stay Safe. Request you all to share this video across to increase awareness amongst everyone. #PunjabFightsCorona pic.twitter.com/eWxKkEfzWq

— DGP Punjab Police (@DGPPunjabPolice) March 21, 2020