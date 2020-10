Video : ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪੱਗ 'ਤੇ ਹੱਥ ਪਾਇਆ,ਫਿਰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਫੜਿਆ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹਰਕਤ 'ਤੇ ਗੁੱਸੇ 'ਚ CM ਕੈਪਟਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਗਈ ਫ਼ਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਫੜ ਕੇ ਲਿਜਾਉਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲਿਖਿਆ 'ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਇਸ ਅਣ-ਮਨੁੱਖੀ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ,ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਦੀ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ ਗਈ,ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ'

Not done, says Punjab CM @capt_amarinder , expressing shock at humiliating treatment of a Sikh youth by @WBPolice , who reportedly pulled off his turban during arrest. CM has urged @MamataOfficial to take strict action against concerned cop for hurting Sikh religious sentiments. pic.twitter.com/bixa26ar4B

This explanation does not undo the hurt caused by the insensitivity and brutality of West Bengal police

We want exemplary action against the airing police officers who unleashed their barbarism on Balwinder Singh

We want justice for the disrespect meted out to turban @WBPolice https://t.co/Pb8OGXlbAr

— #Istandwithfarmers Manjinder Singh Sirsa (@mssirsa) October 9, 2020