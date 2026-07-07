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ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

Government Teacher Jumps into Canal News: ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਭੈਣੀ ਮਿਆਂਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸਕੂਲ ਸਮੇਂ ਸਭਰਾਓ ਬਰਾਂਚ ਦੇ ਭੱਟੀਆਂ ਪੁਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

Written ByRavinder Singh
Published: Jul 07, 2026, 02:29 PM IST|Updated: Jul 07, 2026, 05:48 PM IST
ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Ravinder Singh

Ravinder Singh

Ravinder Singh has been working in the news industry for a long time now. He has an overall experience of over 14 years in the news industry. He is currently working as Senior Sub Editor in Zee Punjab Haryana Himachal (Zee PHH).

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