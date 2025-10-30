ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਅਮਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ UPSC ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ

Advertisement
ਅਮਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਘਰੇਲੂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹਨ।

Written By  Manpreet Singh|Last Updated: Oct 30, 2025, 09:03 PM IST

Amita Bishnoi UPSC Success: ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਦੀ ਅਮਿਤਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਯੂਪੀਐਸਸੀ (UPSC) ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਸਿਰ ਮਾਣ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਿਤਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਪੇਪਰਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਅਮਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਸਕੂਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਰਮੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਆਰਮੀ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪੁਸ਼ਪਾ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਘਰੇਲੂ ਗ੍ਰਹਿਣੀ ਹਨ।

ਅਮਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, “ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।”

ਅਮਿਤਾ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫਲ ਦੇਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਿਲਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ।” ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਧੀਰਜ, ਸਬਰ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਸਨੇ ਮਾਤਾ-ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਅਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ।

ਅਮਿਤਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹਰੀਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।

